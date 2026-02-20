Venezuela : l’Assemblée nationale approuve à l’unanimité la loi d’amnistie

Jeudi 19 février 2026, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une loi d’amnistie destinée à permettre la remise en liberté des personnes détenues pour des motifs politiques, a constaté une journaliste de l’AFP présente à la séance.

Jeudi 19 février 2026, l’Assemblée nationale a voté à l’unanimité une loi d’amnistie destinée à permettre la remise en liberté des personnes détenues pour des motifs politiques, a constaté une journaliste de l’AFP présente à la séance.

Cette décision intervient dans un contexte politique tendu : selon les éléments cités lors des débats, elle survient moins de deux mois après ce qui a été présenté comme la capture du président Nicolás Maduro par les autorités américaines — une information rapportée dans le discours mais non confirmée ici indépendamment.

Au moment du vote, Jorge Rodríguez, président de l’Assemblée, a annoncé l’adoption du texte et précisé qu’il serait transmis à Delcy Rodríguez — désignée par lui comme présidente par intérim — afin qu’elle procède à sa promulgation.

Publicité

La proclamation de l’adoption a été accueillie par des applaudissements nourris des députés, témoignant d’un large soutien institutionnel à la mesure au sein du parlement.

Les suites procédurales et l’objet de la loi

Le texte adopté, intitulé « loi pour la coexistence démocratique » selon les mots employés à la tribune, vise explicitement la libération de détenus politiques. Sa transmission à l’exécutif lance désormais la phase administrative qui doit aboutir à sa mise en œuvre.

Restent à préciser le calendrier et les modalités d’application : qui sera concerné, les conditions d’éligibilité à l’amnistie et la manière dont les libérations seront organisées. Ces détails dépendront des décrets d’application que devra signer l’autorité chargée de promulguer la loi.