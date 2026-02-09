Venezuela : Juan Pablo Guanipa arrêté quelques heures après sa sortie de prison

Juan Pablo Guanipa, figure de l’opposition vénézuélienne et proche collaborateur de la lauréate du prix Nobel Maria Corina Machado, a été appréhendé ce lundi, seulement quelques heures après avoir recouvré la liberté. Le parquet a motivé cette nouvelle détention en estimant que l’opposant n’avait pas respecté les obligations attachées à sa remise en liberté.

Dans un communiqué, les autorités judiciaires ont rappelé que les décisions rendues par les tribunaux restent conditionnées au respect strict des contraintes imposées aux personnes concernées. Le ministère public demande désormais aux juges que M. Guanipa soit placé sous assignation à résidence.

À sa sortie de détention, Guanipa s’était rendu à moto devant plusieurs établissements pénitentiaires de Caracas. Sur place, il a rencontré des proches de détenus politiques et multiplié les échanges avec les médias, gestes qui, selon le parquet, constitueraient une violation des modalités de sa mise en liberté.

Ancien vice-président de l’Assemblée nationale, il demeure une personnalité centrale de l’opposition et un allié visible de Maria Corina Machado, dont la trajectoire politique a été couronnée par un prix Nobel. Les autorités insistent sur la nécessité d’appliquer rigoureusement les conditions judiciaires, tandis que ses partisans dénoncent une nouvelle manœuvre visant à neutraliser des voix critiques.

La demande de placement en résidence surveillée doit désormais être examinée par la justice, qui décidera si les motifs avancés par le parquet suffisent à restreindre de nouveau la liberté de cet ancien parlementaire.