Venezuela : Delcy Rodríguez remercie Donald Trump pour son «aimable disposition» à travailler ensemble

Mercredi 4 mars 2026, Delcy Rodríguez, qui assure la présidence par intérim du Venezuela, a publié sur Telegram des remerciements adressés au président des États-Unis, Donald Trump. Elle a salué la «disposition» manifeste de l’administration américaine à engager des actions communes, dans un message diffusé deux mois après l’arrestation du président Nicolas Maduro par les forces armées américaines.

Dans sa publication, la dirigeante vénézuélienne a exprimé sa gratitude envers Donald Trump pour la volonté affichée de Washington de collaborer à un projet dirigé à renforcer les liens bilatéraux. Elle a présenté cette coopération comme visant le bien-être des populations des deux pays.

Ce communiqué intervient peu après un message de Donald Trump dans lequel il la félicitait pour son «excellent travail», auquel Delcy Rodríguez a répondu directement via sa plateforme Telegram.

Au même moment, la présidente par intérim recevait à Caracas la visite officielle du ministre de l’Intérieur des États-Unis, Doug Burgum, une rencontre qui s’ajoute aux gestes diplomatiques récents entre les deux gouvernements.

Échanges et portée politique

Cette correspondance publique et la rencontre à Caracas illustrent une dynamique de rapprochement entre les autorités vénézuéliennes provisoires et Washington, au cœur d’un contexte politique marqué par des événements récents et des enjeux de coopération régionale.

