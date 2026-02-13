Venezuela : Delcy Rodriguez promet des élections libres

Delcy Rodriguez, qui occupe actuellement la présidence par intérim du Venezuela, a déclaré à la chaîne américaine NBC, lors d’un entretien diffusé le jeudi 13 février 2026, qu’elle organiserait des élections libres. Sa prise de position intervient alors que le pays subit une forte pression internationale liée aux événements récents.

Delcy Rodriguez, qui occupe actuellement la présidence par intérim du Venezuela, a déclaré à la chaîne américaine NBC, lors d’un entretien diffusé le jeudi 13 février 2026, qu’elle organiserait des élections libres. Sa prise de position intervient alors que le pays subit une forte pression internationale liée aux événements récents.

La dirigeante a été invitée à préciser si elle s’engageait à garantir des scrutins « libres et équitables ». Répondant directement à cette question, elle a affirmé « oui, absolument », selon la traduction fournie par NBC.

Rodriguez a accédé à la fonction après l’arrestation, début janvier, de Nicolas Maduro par les autorités américaines ; sa désignation au sommet de l’État intervient donc un peu plus d’un mois après cet épisode marquant de la crise politique vénézuélienne.

Une promesse sous forte pression internationale

Cette annonce survient dans un contexte où les sollicitations diplomatiques et médiatiques en faveur d’une reprise du processus électoral se font pressantes. L’engagement public de la présidente par intérim vise à répondre à ces attentes, tout en tentant d’apaiser les inquiétudes sur la légitimité des institutions provisoires mises en place depuis la détention de son prédécesseur.

Si les mots prononcés à NBC traduisent une volonté d’ouvrir la voie à des consultations populaires, la manière dont ce calendrier sera concrétisé, ainsi que les garanties d’observation et de transparence qui l’accompagneront, restent des éléments à clarifier dans les prochaines semaines.