Vegedream agressé lors d’un rencart avec une pr0stituée : le rappeur donne sa version des faits (vidéo)

Dans la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022, Vegedream faisait l’objet d’une agression physique. Selon les informations, le rappeur franco-ivoirien a été gazé et frappé, vers une heure, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France. Plusieurs médias français avaient rapporté que l’auteur du titre « Ramenez La Coupe À La Maison » se rendait chez une pr0stituée. Suite à cette polémique, Vegedream vient de donner sa version des faits.

Depuis quelques jours, Vegedream est au cœur d’une immense polémique. Selon les informations des médias français, le rappeur a été victime d’agression physique, alors qu’il se rendait chez une pr0stituée, à Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Comme une traînée de poudre, cette information s’est répandue sur les réseaux sociaux, avec son lot de commentaires à n’en point finir.

Selon ses propres confidences, relayées par la presse, Vegedream aurait été accueilli, vers une heure du matin, par deux hommes et une femme, tous cagoulés. Ces derniers le frappe et le gaze, avant de le laisser sur place. Pris en charge par des voisins, réveillés par le bruit, Vegedream contacte la police.

Finalement, à en croire les mêmes sources, le rappeur sera pris en charge par les pompiers, et admis à l’hôpital Delafontaine à Saint-Denis (93), pour y recevoir des soins. Si les circonstances de cette agression demeurent floues, l’hypothèse d’un piège n’est pas épargné, relatent, toujours, les confidences de Vegedream.

De fausses informations ?

L’artiste de 30 ans, au détour d’une liaison téléphonique, dans le cadre de l’épmission « Touche Pas à Mon Poste », a dénoncé l’attitude de ses pourfendeurs. « Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça va vite, quand vous donnez des fausses informations ? », s’est-il indigné. « Ça peut gâcher la vie de quelqu’un comme ça, bêtement », a-t-il poursuivi.

Ensuite, l’auteur du tube « Ramenez La Coupe À La Maison » a livré sa version des faits. « En fait, la vraie histoire, c’est que je sortais du studio, afin, je devais aller au studio. Je sais pas si on m’a fliqué, mais on a essayé de voler ma moto, je me suis abrité chez des gens. Et de-là, j’entends des histoires de pr0stituées. Rien à voir ! », a tempêté le rappeur, avant de conclure : « Ma moto, elle est encore là, on a essayé de me voler, on m’a gazé. »

Suite à cette sortie de Vegedream, à la masse populaire d’en faire sa propre opinion.