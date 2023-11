Vatican: le pape François reçoit un groupe de transgenres pour un déjeuner

Le pape François a accueilli un groupe de femmes transgenres lors d’un déjeuner organisé au Vatican la semaine dernière à l’occasion de la Journée mondiale des pauvres.

Après avoir annoncé au début du mois que les personnes transgenres pouvaient désormais être baptisées et parrainées, le pape François a officiellement accueilli un groupe de femmes transgenres au Vatican. À l’occasion de la Journée mondiale des pauvres célébrée par l’Église catholique le dimanche 19 novembre, un groupe de femmes transgenres migrantes, dont plusieurs étaient des travailleuses du sexe, a été invité à dîner avec le souverain pontife.

Du même Pays:

Lors de cet événement annuel organisé au Vatican, jusqu’à 1 000 invités pauvres et sans-abri sont sélectionnés pour participer au repas. Parmi les invités de cette année figurait un groupe de femmes transgenres vivant dans la ville de Torvaianica, au sud de Rome.

À l’initiative du prêtre local, ces femmes transgenres ont contacté le pape pour la première fois pendant la pandémie de Covid-19, pour lui demander de la nourriture et d’autres formes d’aide vitale. En plus de fournir de la nourriture et des produits d’hygiène, l’aumônier en chef du pape a veillé à ce que la communauté soit vaccinée par l’intermédiaire du Vatican, car elle n’avait pas le droit de recevoir des médicaments par l’intermédiaire de l’État italien en raison de son statut d’immigrée.

- Publicité-

L’une des participantes au repas, Andrea Paola Torres Lopez, originaire de Colombie, a déclaré à l’Associated Press : « Avant, l’Église nous était fermée. Ils ne nous considéraient pas comme des personnes normales, ils nous voyaient comme le diable ». Elle a ajouté : « Puis le pape François est arrivé et les portes de l’église se sont ouvertes pour nous. »