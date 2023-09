Vatican : 21 cardinaux dont 03 africains nommés par le Pape François

Le pape François a nommé 21 nouveaux cardinaux au Vatican, provenant de 15 pays différents et de quatre continents. Parmi eux, 18 sont électeurs en cas de conclave, car ils ont moins de 80 ans. Le pape François a désigné 99 des 137 cardinaux électeurs actuels, soit environ 72%. Les nouveaux cardinaux reflètent la vision progressiste et inclusive de l’Église du pape François.

Après cette nomination, le collège cardinalice compte désormais 138 cardinaux-électeurs, un record, avec une majorité d’entre eux nommés sous le pontificat de François. Ils proviennent de divers pays, notamment les États-Unis, la France, l’Italie, l’Argentine, la Suisse, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Colombie, le Soudan du Sud, Hong Kong, la Pologne, la Malaisie, la Tanzanie et le Portugal. Parmi eux, 33 sont des religieux, et ils sont répartis géographiquement comme suit : 55 Européens, 23 Latinos-américains, 22 Asiatiques, 18 Africains, 17 Nord-Américains et 3 Océaniens.