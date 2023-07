Valeri Guerassimov : Le chef de l’état-major russe réapparaît après la rébellion de Wagner

- Publicité-

Le chef d’état-major russe et commandant des opérations militaires en Ukraine, Valery Gerasimov, s’est exprimé publiquement pour la première fois depuis l’échec de la rébellion du groupe de Wagner, qui le visait personnellement. Une vidéo publiée ce lundi 10 juillet 2023 par le ministère russe de la Défense le montre présidant une réunion dans laquelle il a été informé de la tentative de l’armée ukrainienne de lancer des frappes de missiles en Russie et contre la Crimée dimanche.

Le chef d’état-major général de l’armée de l’air russe, le général Victor Afzalov, lors de cette réunion à une date non précisée, affirme que la défense anti-aérienne a abattu trois missiles ukrainiens S-200. « Pas de victimes ni de dégâts », a-t-il mentionné. Selon lui, ces missiles visaient le pont vital de Kertch entre la Russie et la Crimée annexée et l’aéroport de Morozovsk dans la région russe de Rostov-on-Don, qui borde l’Ukraine.

Deux autres missiles ukrainiens S-200 ont été désactivés par des systèmes de brouillage électroniques, selon le général Victor Afzalov. Avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, M. Guerassimov (67 ans) a été la cible directe de la révolte éclair menée par le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, du 23 au 24 juin.

Depuis l’échec de cette rébellion, des rumeurs courent sur un remaniement du commandement militaire, notamment concernant le général Sergueï Sourovikin, allié de longue date de Wagner. M. Surovikin, toujours officiellement commandant de l’armée de l’air et l’un des adjoints de Valery Guerassimov, n’était pas présent sur les images de la rencontre diffusées lundi.

Ce qu’il faut savoir sur Valeri Guerassimov, chef d’État-Major russe

Valéri Guerassimov est né le 8 septembre 1955 à Kazan, dans la République socialiste soviétique autonome tatare, actuelle République du Tatarstan. Il est diplômé de l’école militaire Souvorov de Kazan en 1973, de l’école supérieure des troupes blindées de Kazan, en 1977. Il sort diplômé de l’académie militaire des forces blindées de Malinovskil en 1987. Enfin, en 1997, il est diplômé de l’académie militaire de l’état-major général des Forces armées russes.

Lors de la seconde guerre de Tchétchénie, il est commandant de la 58e armée dans la région militaire du Caucase du Nord. Il se fait connaître pour avoir fait arrêter et condamner Iouri Boudanov, un colonel russe accusé d’avoir brutalisé et assassiné une jeune tchétchène durant le conflit. Anna Politkovskaïa dit de lui qu’il est l’exemple « d’un homme qui a su préserver son honneur d’officier ».

Il est nommé chef de l’état-major général des forces armées de la fédération de Russie et vice-ministre russe de la Défense par le président Vladimir Poutine, le 9 novembre 20124,5, afin de succéder à Nikolaï Makarov. Il fait partie de la délégation russe au sommet de Genève entre Vladimir Poutine et Joseph Biden, le 16 juin 2021.