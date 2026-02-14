Benin Web TV
USM Alger 0-0 OC Safi en Coupe CAF, Kamagate toujours imprécis à la 60e

À la 60e minute, alors que le score restait vierge, Kamagaté a gâché une occasion nette d’ouvrir le compteur. Servi en profondeur au retour des vestiaires, il a affronté le gardien Hmiani en duel mais n’a pas cadré sa tentative.

Football
Dans la foulée, les joueurs marocains ont répondu par une phase arrêtée qui a fait danger. Oussama Benbot a dû se détendre et effectuer une parade compliquée pour conserver le match à 0-0.

Ce temps fort a mis en lumière un manque de justesse devant le but du côté de l’attaquant, tandis que la défense et le portier adverses ont su rester vigilants pour éviter la rupture du score.

Situation à la mi-temps de la seconde période

La rencontre reste donc indécise, marquée par des actions franches de part et d’autre mais sans récompense au tableau d’affichage. Les deux formations semblent équilibrées et devront hausser la précision offensive si elles veulent faire basculer la partie.

