Bénin: un détenu assigne l’INF dans un procès inédit

Un dossier inhabituel est ouvert ce mercredi devant le tribunal de première instance de Cotonou.

L’Institut National de la Femme (INF) se retrouve poursuivi par un détenu, Marcel Winato Benjamin, condamné en première instance dans une affaire de mœurs mais ayant interjeté appel.

Le plaignant reproche à l’INF d’avoir diffusé sur les réseaux sociaux des informations relatives à sa condamnation alors que la procédure d’appel n’était pas encore définitivement tranchée. Selon son avocate, Me Olga Anassidé, cette publication porterait atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au respect de la présomption d’innocence.

Le débat juridique porte sur la légitimité de l’action de l’INF : dans le cadre de ses missions de sensibilisation et de protection des droits des femmes, l’institution a‑t‑elle outrepassé ses prérogatives en rendant publiques ces informations judiciaires ?

Lors de l’audience, le tribunal s’est limité à examiner la recevabilité de la plainte. Le ministère public a requis une consignation de 3 millions de FCFA, destinée à garantir le sérieux de la démarche. Le juge a renvoyé le dossier au 1er juillet 2026, date à laquelle les débats au fond pourront s’ouvrir, à condition que la consignation soit versée.