Brésil: Neymar de nouveau blessé

De retour dans les plans du Brésil pour la Coupe du monde 2026 après la confiance accordée par Carlo Ancelotti, Neymar a déjà été stoppé par une nouvelle alerte physique. Touché au mollet avec Santos, l’attaquant brésilien devrait être absent quelques jours, sans que sa présence avec la Seleção ne soit remise en cause pour le moment. Une nouvelle blessure qui ravive néanmoins les doutes autour de la condition physique de l’ancienne star du PSG, régulièrement freinée ces dernières saisons.

À peine revenu dans les plans de la sélection brésilienne, Neymar voit déjà les inquiétudes refaire surface. L’attaquant de Santos, retenu cette semaine par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde 2026, souffre d’un nouveau pépin physique qui l’éloignera temporairement des terrains. Le club paulista a annoncé ce jeudi que son numéro 10 souffrait d’un œdème au mollet. Une blessure jugée mineure par le staff médical, mais qui rappelle la fragilité physique de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, régulièrement handicapé ces dernières saisons.

« La convalescence prévue devrait lui permettre de rejoindre la sélection la semaine prochaine », a toutefois rassuré Rodrigo Zogaib, coordinateur du centre médical de Santos. Selon les premières estimations, l’international brésilien pourrait être éloigné des terrains pendant une période comprise entre cinq et dix jours. Cette absence n’a, pour l’heure, aucune incidence sur sa participation au prochain rassemblement de la Seleção. Neymar n’a cependant pas participé à la rencontre de Copa Sudamericana face à San Lorenzo, conclue sur un match nul (2-2).

À 34 ans, le meneur offensif nourrit l’ambition de disputer ce qui devrait être le dernier Mondial de sa carrière. L’arrivée de Carlo Ancelotti à la tête du Brésil a relancé ses espoirs. Le technicien italien aurait fixé plusieurs exigences physiques et disciplinaires à son joueur vedette, des conditions que Neymar aurait acceptées afin de retrouver une place centrale au sein de la sélection. Reste désormais à savoir si son corps lui permettra enfin d’enchaîner. Car malgré son immense talent, les blessures continuent d’accompagner la fin de parcours de l’une des plus grandes stars du football brésilien moderne.



