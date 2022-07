Usage excessif d’aphrodisiaque? Un ex commissaire ivoirien de police retrouvé mort dans un hôtel

En Côte d’Ivoire, un ancien commissaire de police a été retrouvé mort dans un hôtel à Youpougon pour un présumé usage excessif d’aphrodisiaque.

Alors qu’il passait de bons moments avec son amante, un ancien commissaire divisionnaire ivoirien de Police à la retraite est décédé en plein moments intimes dans un hôtel dans la commune de Yopougon. Selon la presse locale, la victime identifiée comme N. K. M. est aussi un ancien préfet de police de la ville de Bouaké.

D’après 7info, le commissariat du 28e arrondissement a été informé par la gérante de l’hôtel vers 23h10, qu’elle venait de constater le décès d’un client. Le média précise que l’ex-préfet de police séjournait dans la chambre N° 311, en compagnie d’une femme âgée de 39 ans au moment des faits. A en croire la déposition de son amante aux policiers, l’ex commissaire est son compagnon de longue date. Mais dit-elle, pendant des rapports intimes, l’ancien membre des forces de l’ordre a poussé un soupir avant de s’effondrer sur le dos, inerte.

C’est ainsi que prise de panique, elle a alerté le personnel de l’hôtel qui, à son tour, a prévenu les autorités compétentes. La même source rapporte que les policiers ont retrouvé aux côtés de la victime une plaquette de comprimés « Vegera » , une bon marché de viagra et un paquet de cigarettes. Pour nécessité d’enquête, la gérante et l’amante du défunt ont été conduites au commissariat et une enquête a été ouverte.