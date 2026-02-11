USA : une jeune fille tuée par son père pour avoir critiqué Donald Trump

Une enquête judiciaire indique qu’une ressortissante britannique de 23 ans, Lucy Harrison, a été mortellement touchée par son père, Kris Harrison, au cours d’une altercation portant sur Donald Trump et les armes à feu. L’événement s’est déroulé le 10 janvier 2025 au domicile de Kris Harrison, à Prosper (Texas), où Lucy séjournait avec son compagnon, Sam Littler.

D’après les témoignages recueillis, la dispute aurait commencé lorsque Lucy a critiqué les propos de son père concernant Donald Trump et les accusations d’agression sexuelle le visant. Sam Littler a déclaré que l’échange avait été suffisamment vif pour que Lucy monte à l’étage, visiblement bouleversée. Elle aurait alors demandé à son père comment il réagirait si elle était victime d’une agression sexuelle, et le père aurait répondu qu’il avait deux autres filles vivant avec lui et que cela ne le troublerait pas outre mesure, selon l’enquête.

Peu avant le départ prévu pour l’aéroport, environ une demi-heure plus tard, Kris Harrison aurait pris la main de sa fille et l’aurait conduite dans sa chambre au rez-de-chaussée. Sam Littler rapporte avoir entendu une détonation puissante quinze secondes après, puis Kris Harrison s’est mis à appeler sa femme, Heather, en criant. En entrant dans la pièce, Littler a trouvé Lucy allongée au sol près de l’entrée de la salle de bain et son beau-père en train de proférer des paroles incohérentes.

Version du père et éléments de l’enquête

Kris Harrison n’était pas présent à l’audience ; sa représentante, Ana Samuel, a remis une déclaration à la cour. Il y affirme qu’il regardait avec sa fille un reportage sur la criminalité liée aux armes à feu lorsqu’il lui a dit posséder une arme et lui a proposé de la lui montrer. Les deux seraient allés dans la chambre pour qu’il présente un pistolet semi-automatique Glock 9 mm rangé dans le tiroir de sa table de chevet. Harrison précise avoir acquis l’arme quelques années plus tôt afin d’apporter un sentiment de sécurité à sa famille et nie en avoir déjà parlé avec sa fille auparavant.

Selon sa version, alors qu’il levait l’arme pour la montrer, il a entendu soudainement une forte détonation, n’a pas compris ce qui s’était passé et a vu sa fille s’effondrer immédiatement.

L’enquête a par ailleurs établi que Kris Harrison avait des antécédents de problèmes alcooliques ; il avait acheté de l’alcool peu avant les faits et a déclaré avoir « rechuté brièvement » le jour du décès de sa fille.

