USA: Une enseignante épinglée pour avoir couché une dizaine de fois avec un élève de 17 ans

Une enseignante d’éducation physique se trouve actuellement entre les mailles de la justice pour avoir eu des relations sexuelles avec un élève de 17 ans dans sa voiture.

Ashley Rison, 31 ans, a plaidé coupable à des accusations de violence sexuelle et d’imposition sexuelle grossière le mercredi 12 octobre. Elle a également été accusée de falsification de preuves et de fourniture d’alcool à une personne mineure, mais les derniers chefs d’accusation ont été finalement abandonnés.

Rison a quitté son emploi d’entraîneur de softball à l’école New Miami, Ohio, le 3 mai de l’année dernière, le jour même où l’affaire a été signalée au bureau du shérif du comté de Butler, après qu’elle ait été surprise en plein acte avec l’élève.

L’acte d’accusation indique qu’elle a eu des contacts sexuels avec l’étudiant au moins huit fois en avril 2021. « En plus de ce que l’enfant nous dit, nous avons des enregistrements entre Mme Rison et l’enfant où Mme Rison fait de multiples déclarations incriminantes en demandant, suppliant l’enfant de ne pas la dénoncer aux autorités« , a déclaré le procureur adjoint Lindsay Sheehan lors de l’audience.

Le New Miami Board of Education a déclaré à FOX19 que Rison avait commencé à travailler pour le district scolaire en août 2015 après avoir été recrutée pour entraîner des filles au softball et au basket-ball.

L’enseignante pourrait être libérée sous caution, mais doit porter nécessairement un moniteur GPS, après avoir versé 10% de sa caution de 10 000 $. La probabilité est très forte qu’elle soit inscrite sur la liste des délinquantes sexuelles. Ashley Rison sera fixée sur son sort le 16 novembre prochain, date à laquelle le verdict final sera donné.