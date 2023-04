USA: Un petit réussit à déjouer la sécurité de la Maison-Blanche

- Publicité-

Un enfant en bas âge a réussi à déjouer la sécurité de la Maison-Blanche à Washington en s’introduisant à travers les barreaux de la clôture évaluée à 64 millions de dollars.

Un bambin surnommé déjà sur la toile « le plus petit intrus de la Maison-Blanche » a réussi à se faufiler entre les barreaux de la clôture de 64 millions de dollars du manoir présidentiel, déclenchant l’alarme de sécurité du côté nord du bâtiment. Les agents des services secrets américains ont rapidement repéré l’enfant et l’ont ramené à ses parents, qui ont été brièvement questionnés avant d’être remerciés.

Sur une photo prise par un photographe de l’Associated Press, on peut voir le garçon porté par deux officiers en uniforme, suspendu dans les airs au milieu de la Maison Blanche. Selon Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets, les systèmes de sécurité ont immédiatement enclenché l’alerte et l’enfant a été retrouvé en un temps record.



Bien que de courte durée, l’escapade du tout-petit peut être historique : c’est peut-être la première brèche réussie de la barrière de la Maison Blanche depuis que la hauteur de la clôture a été doublée à 13 pieds il y a quatre ans en raison de plusieurs intrusions. La nouvelle clôture comportait cependant des espaces plus larges d’un pouce, totalisant 5,5 pouces.

Ce n’est pas la première fois qu’un enfant s’infiltre dans les barreaux de la clôture. En 2015, un enfant de 4 ans a également pénétré dans une zone sécurisée obligeant les agents de sécurité à dégainer leurs armes sur la pelouse nord. Et l’année d’avant, un bambin s’est faufilé à travers la clôture devant la résidence.

Les services de sécurité de la Maison-Blanche ont indiqué que l’incident avait été pris très au sérieux et que des mesures supplémentaires seraient prises pour garantir la sécurité du président et de sa famille. L’histoire du jeune aventurier a rapidement fait le tour des médias, amusant et inquiétant à la fois, car elle montre que même les enfants peuvent parfois trouver des failles dans les systèmes de sécurité les plus sophistiqués.