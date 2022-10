USA: Un étudiant nigérian tué par un avion privé qu’il a loué pour un rencard avec une fille

Un étudiant nigérian vivant aux États-Unis a été tué par un petit avion privé qu’il a loué pour un rencard avec une jeune femme. Après avoir sorti le grand jeu, il a été mortellement heurté par l’une des hélices de la machine lors de l’atterrissage.

Sani Aliyu, 21 ans, est décédée dans la soirée du dimanche 16 octobre dans un accident anormal après avoir heurté l’hélice en rotation d’un petit avion sur le chemin du retour d’un rendez-vous avec une jeune femme. Selon la presse locale, l’étudiant de la Georgia Southern University revenait à l’avion, qui était piloté par ses deux amis, lorsqu’il a été touché deux fois à la tête à l’aéroport du comté de Statesboro-Bulloch.

Le jeune étudiant en deuxième année de gestion à la Georgia Southern University a pris l’avion Cessna pour Savannah avec une jeune femme, une ville de Géorgie située à plus de 55 kilomètres, soit un peu plus d’une heure de route de l’université où il étudiait.

« Ils se sont envolés pour Savannah pour aller à un rendez-vous, sont revenus, ont atterri à l’aéroport de Statesboro, et la jeune femme est descendue de l’avion, et il est descendu de l’avion et s’est dirigé vers l’avant de l’avion. Et quand il voulait se lever l’hélice l’a touché », a déclaré le coroner du comté de Bulloch, Jake Futch, au Statesboro Herald pour confirmer l’information.

Un porte-parole de la Federal Aviation Administration a déclaré que l’accident s’était produit lorsque l’avion avait « circulé sur la zone de la rampe » et qu’il était resté immobile vers 22h35 dimanche. Le Cessna monomoteur transportait quatre passagers dans l’avion, le pilote, le copilote ainsi que M. Aliyu et sa cavalière.

« Personne n’est vraiment responsable de quoi que ce soit. C’était un accident.« , a déclaré le shérif du comté de Bulloch, Todd Hutchens. L’université de Georgia Southern a rendu hommage au regretté M. Aliyu, qui était spécialisé en gestion.