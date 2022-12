USA: Sommé de nettoyer sa chambre, un adolescent pète les plombs et poignarde sa mère

En Floride, un jeune homme se trouve actuellement entre les mailles de la justice pour avoir tenté de tuer sa mère. Il l’a poignardé à plusieurs reprises et l’a frappé avec une poêle à frire, après qu’elle lui a demandé de nettoyer sa chambre.

Tobias « Toby » Jacob Brewer âgé de 17 ans, est accusé de tentative de meurtre sur sa propre mère, pour l’avoir agressé dans sa résidence de Cocoa, le 30 novembre, a rapporté les médias locaux dont Fox Orlando.

La police du cacao est intervenue sur les lieux après que la mère de l’ami de Brewer a appelé la police pour signaler que le garçon lui avait dit qu’il avait tué sa mère. Lorsque les agents sont arrivés, ils ont trouvé la victime non identifiée, allongée sur le dos dans l’embrasure de la buanderie, couverte de sang.

La femme a subi plusieurs coups de couteau sur son corps et son nez était presque complètement détaché, selon l’affidavit d’arrestation. Il a également révélé que lorsque les officiers ont appelé une équipe de secours pour que la mère soit transférée à l’hôpital, elle a pris une inspiration et a déclaré : « C’est Toby qui m’a fait ça. » La femme a été transférée à l’hôpital et se trouve actuellement dans un état stable selon les mêmes sources.

Les responsables ont finalement localisé Brewer, qui a fui les lieux après l’incident. Brewer a été arrêté après avoir mené les flics dans une poursuite à travers plusieurs comtés avant que son véhicule ne s’écrase dans une zone boisée.

« Je déteste nettoyer ma chambre… »

Pendant l’interrogatoire, l’adolescent a admis avoir poignardé sa mère avec un couteau de poche et l’avoir frappée avec une poêle à frire jusqu’à ce que la poignée se brise, a rapporté le NY Post . « Je n’aime pas nettoyer ma chambre et je suis fatigué que ma mère me répète constamment d’aller faire quelque chose que je déteste », a-t-il déclaré dans l’affidavit.

L’adolescent a également avoué avoir pris les deux clés de voiture de sa mère et pris de l’argent dans son sac à main « afin qu’il puisse avoir de l’argent une fois qu’il aura quitté la région ». De plus, il aurait envoyé un texto à un ami pour qu’il apporte une arme à feu pour « tirer sur la victime (sa mère) ».

En plus de la tentative de meurtre au premier degré, Brewer fait face à des accusations de vol d’un véhicule à moteur, de fuite et d’évasion des forces de l’ordre. Son cas a été transféré à un tribunal pour adultes, selon des informations.