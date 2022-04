USA: plusieurs personnes victimes de tirs dans une station de métro, des engins explosifs retrouvés

Plusieurs personnes ont été blessées par balle dans une station de métro de New York, à l’heure de pointe ce mardi matin, et des engins explosifs auraient également été retrouvés sur place.

Plusieurs personnes ont été touchées par des tirs d’arme à feu mardi matin dans une station du métro new-yorkais, à Brooklyn, ont rapporté plusieurs médias. D’après la chaîne américaine CNN, des engins explosifs ont également été trouvés dans le métro. « A 8h27, la police a été appelée pour un appel d’urgence par une personne qui a été touchée par balle, dans le métro » à Brooklyn, a confirmé à l’AFP une porte-parole de la police de New York, qui a demandé au public d’éviter la zone. Selon les médias, plusieurs personnes ont été touchées.

ADVISORY: Due to an investigation, avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in Brooklyn. Expect emergency vehicles and delays in the surrounding area. pic.twitter.com/xPIAHbtSA7