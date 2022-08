USA: Nichelle Nichols, l’actrice pionnière de « Star Trek », décède à 89 ans

L’actrice américaine Nichelle Nichols, plus connue pour son rôle dans la série télévisée de science-fiction Star Trek des années 1960, est décédée à l’âge de 89 ans.

Le monde cinématographique américain de nouveau en deuil. La célèbre actrice Nichelle Nichols est décédée dans la soirée du samedi 30 juillet à Silver City. La triste nouvelle a été confirmée par Gilbert Bell, son manager et partenaire commercial depuis 15 ans.

« La nuit dernière, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. Sa lumière cependant, comme les anciennes galaxies que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’inspirer. « , a déclaré Johnson dans un communiqué partagé sur le site officiel de Nichols dimanche soir. « La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous. Nichols est morte de causes naturelles », a-t-il ajouté.

Nichols a dépeint l’officier des communications, le lieutenant Nyota Uhura, dans la série télévisée « Star Trek » et dans plusieurs de ses ramifications cinématographiques.

Une femme noire dans un rôle notable dans une série télévisée diffusée aux heures de grande écoute. Il y avait eu des femmes afro-américaines à la télévision auparavant, mais elles jouaient souvent des domestiques et avaient de petits rôles; Uhura de Nichols faisait partie intégrante de l’équipe multiculturelle « Star Trek ».

Le révérend Martin Luther King Jr. l’a qualifié de « premier rôle non stéréotypé interprété par une femme noire dans l’histoire de la télévision ».

Nichols est largement connue pour avoir participé à l’un des premiers rôles interraciaux à la télévision américaine. Dans une interview avec CNN en 2014, Nichols a déclaré que la scène du Trek « a changé la télévision pour toujours, et elle a également changé la façon dont les gens regardaient les noirs ».

Après la course de trois saisons de « Trek », Nichols s’est consacrée au programme spatial. Elle a aidé la NASA à diversifier l’agence, en aidant à recruter les astronautes Sally Ride, Judith Resnik et Guion Bluford, entre autres.

George Takei, qui a incarné le barreur de l’USS Enterprise Hikaru Sulu, a publié un hommage touchant à sa co-star.

« J’aurai plus à dire sur la pionnière et incomparable Nichelle Nichols, qui a partagé le pont avec nous en tant que lieutenant Uhura de l’USS Enterprise, et qui est décédée aujourd’hui à 89 ans« , a écrit Takei sur Twitter. « Pour aujourd’hui, mon cœur est lourd, mes yeux brillent comme les étoiles parmi lesquelles tu reposes maintenant, mon très cher ami. Nous avons vécu longtemps et prospéré ensemble« , a-t-il ajouté avec une photo du couple faisant le salut vulcain emblématique.

Le National Air and Space Museum a qualifié Nichols de source « d’inspiration pour beaucoup, non seulement pour son travail révolutionnaire sur Star Trek, mais aussi à travers son travail avec la NASA pour recruter des femmes et des personnes de couleur pour postuler au poste astronaute » sur Twitter.

Stacey Abrams, la candidate démocrate au poste de gouverneur de Géorgie, a également publié un hommage à l’actrice. « Bonne chance à Nichelle Nichols, championne, guerrière et formidable actrice », a écrit Abrams sur Twitter à côté d’une photo d’elle avec Nichols. « Sa gentillesse et sa bravoure ont éclairé le chemin de beaucoup. Puisse-t-elle demeurer à jamais parmi les étoiles. »