Gad Elmaleh s’affiche avec Raphaël, son fils de 12 ans, né de sa relation avec Charlotte Casiraghi

Dimanche 22 mars au Grand Rex à Paris, Gad Elmaleh a surpris en se présentant sur le tapis rouge de l’avant‑première de Juste une illusion en compagnie de son fils Raphaël , âgé de 12 ans et issu de sa relation avec Charlotte Casiraghi . Cette sortie publique rare a immédiatement retenu l’attention des photographes et des médias présents.

Sur le photocall, l’adolescent s’est montré serein et souriant, posant aux côtés de son père. Vêtu d’un sweat noir, d’un jean et de baskets colorées, il a laissé apparaître des traits hérités de ses deux parents : cheveux bruns, semblables à ceux de sa mère, et yeux bleus que la presse rapproche de ceux de son père.

La présence d’un membre de la fratrie d’Elmaleh, Arié Elmaleh, a complété une image familiale remarquée lors de cet événement public. L’apparition intervient alors que l’humoriste veille généralement à préserver la vie privée de ses enfants.

Un portrait familial et culturel

Raphaël grandit dans un environnement marqué par des références culturelles variées : un père d’origine franco‑marocaine et une mère issue de la famille princière de Monaco. Ce contexte multiculturel a été évoqué par Gad Elmaleh lors de son passage dans l’émission Famille je vous aime présentée par Michel Drucker sur France 3 en juin 2025, où il a parlé avec tendresse de son fils.

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Au cours de cette intervention, Gad Elmaleh a rapporté que Raphaël s’amuse à jouer sur ses origines en inventant le terme « Monakech » pour décrire le mélange entre Monaco et Marrakech, une manière de témoigner de sa familiarité avec les deux univers familiaux. L’humoriste a également indiqué que son fils manifeste un intérêt pour le spectacle, reprenant des éléments évoqués devant Michel Drucker selon lesquels Raphaël « veut faire le spectacle ».