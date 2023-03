USA: licenciée pour avoir couché avec six de ses collègues, une policière porte plainte

Une officière de police du Tennessee qui a été licenciée pour avoir eu des relations s3xuelles avec plusieurs de ses collègues a décidé de porter plainte contre les autorités de sa ville. Dans une nouvelle poursuite judiciaire, elle affirme que les dirigeants de son département l’ont « exploitée sexuellement » pendant des années.

Maegan Hall, âgée de 26 ans, est l’une des rares femmes à travailler au sein du service de police de La Vergne, composée exclusivement d’hommes. Alors qu’elle a été licenciée après avoir avoué en janvier dernier ses liaisons sexuelles avec quatre officiers, dont deux de ses supérieurs, la jeune femme de 26 ans a décidé plus d’un moins après de déposer une plainte devant le tribunal de district américain de Nashville.

« Alors que Mme Hall cherchait des modèles à suivre à son nouveau poste, elle a en fait rencontré des prédateurs. Ses responsables et le chef de la police l’ont exploitée sexuellement au lieu de la faire évoluer professionnellement. Ils ont utilisé leur position de pouvoir afin de la piéger dans des rencontres sexuelles dégradantes et abusives. Ils ont même échangé des conseils sur la façon de la manipuler et de profiter d’elle. », peut-on lire sur le document parvenu à Daily Mail.

Un vrai scandale sexuel au sein du département de la police du Tennessee

En décembre dernier, le maire de La Vergne, Jason Cole, a lancé une enquête interne après avoir appris que la policière avait eu des « relations intimes » avec d’autres membres du département, selon une enquête extérieure commandée par la ville. Elle a raconté à ses supérieurs les rencontres à l’époque, selon l’enquête externe menée par un cabinet d’avocats.

L’activité sexuelle aurait inclus une soirée dans un bain à remous sur une péniche en présence d’au moins trois autres officiers et le partage de photos nues de Hall et d’autres officiers, selon l’enquête, dont les conclusions ont été incluses dans la poursuite. Certaines des autres rencontres ont eu lieu à d’autres endroits de la ville, selon cette enquête.

Dans cette affaire, les policiers Hall, Powell, McGowan et deux autres officiers ont été licenciés fin décembre et trois autres ont été suspendus. Davis a été licencié début février après qu’une enquête externe a conclu qu’il savait ce qui se passait mais n’a pas discipliné les officiers, a déclaré la ville dans un communiqué à l’époque.

La nouvelle poursuite allègue que Hall avait été piégée et finalement blessée, à la fois par les interactions intimes et par son licenciement ultérieur, parce que son environnement de travail était rempli de pervers.

Le document énumère un certain nombre d’autres incidents présumés qui ont contribué à ce qu’il décrit comme un « environnement sexuellement coercitif », qui, selon lui, a affecté la santé mentale de Hall.

La poursuite ne précise pas les dommages-intérêts demandés, mais a déclaré qu’elle demandait en fin de compte des pertes de salaire et des frais médicaux, ainsi qu’une compensation pour le partage de ses photos nues et pour la détresse émotionnelle, la souffrance mentale et la « perte de jouissance de la vie ».