USA: le rappeur Kodak Black arrêté pour détention de pilules d’oxycodone en Floride

Le rappeur d’origine haïtienne Kodak Black a été arrêté en Floride aux Etats-Unis pour possession de pilules d’oxycodone et 74 960 dollars américains dans sa voiture.

Le vendredi 15 juillet 2022, suite à une fouille de sa voiture, le rappeur américain d’origine haïtienne Kodak Black a été mis aux arrêts, après la découverte de plusieurs dizaines de pilules d’oxycodone considérées comme des stupéfiants et 74 960 dollars américains.

Selon le média américain New York Post, Kodak Black, 25 ans, conduisait une Dodge Durango lorsque les agents de police l’ont arrêté pendant ce contrôle routier. Parmi les chefs d’accusation, il lui est également reproché d’avoir teinté sa voiture illégalement. Après son arrestation, le rappeur a été emmené à la prison du comté de Broward pour des accusations non précisées, à en croire le New York Post.

Puiseurs allers-retours en prison

Pour rappel, Kodak Black avait déjà eu par le passé des problèmes juridiques notamment des accusations de vol de voiture quand il était encore au collège. Il a même été plusieurs fois en prison pour avoir été lié dans de divers crimes.

Récemment en 2019, il a été arrêté pour possession d’armes et condamné à quatre ans de prison. Mais sa peine a été réduite par l’ancien président Donald Trump.