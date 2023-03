USA: l’actrice Amanda Bynes internée après avoir été retrouvée nue errant dans les rues

L’actrice Amanda Bynes a été placée en détention psychiatrique après avoir été retrouvée marchant nue dans la rue.

L’actrice de 36 ans qui était placée sous tutelle d’août 2013 à mars 2022, a été vue seule en train de se balader près du centre-ville de Los Angeles sans vêtements aux premières heures de ce dimanche 19 mars. Selon TMZ, Amanda s’est approchée d’ une voiture et a dit au chauffeur qu’elle sortait d’un épisode psychotique.

La star de « She’s the Man » qui a lutté contre la toxicomanie et fait face à des problèmes juridiques au cours de ces dernières années, a elle-même appelé le 911 et a finalement été emmenée dans un poste de police voisin. Une équipe de santé mentale a par la suite récupérer l’actrice pour la placer sous surveillance psychiatrique.

L’actrice est actuellement hospitalisée, selon une source concordante qui a également confirmé qu’elle devrait recevoir des soins dans les prochains jours.

Pour rappel, l’actrice Amanda a vu sa tutelle levée l’année dernière. Très contente de cette décision du juge, elle avait remercié ses fans pour leur soutien tout au long de cette épreuve qui a duré pendant plusieurs années.