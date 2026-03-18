USA: Il est libéré après 19 ans de prison pour un vol qu’il n’avait pas commis

Un homme de 61 ans, Kenneth Windley, a été libéré aux États-Unis après avoir passé près de 19 ans derrière les barreaux. Sa condamnation a été annulée à l’issue d’un nouvel examen du dossier, ouvrant la voie à son exonération.

L’affaire trouve son origine dans un braquage survenu en 2005 à Brooklyn, quand Windley a utilisé un mandat volé pour acheter une cuisinière destinée à sa mère. Il avait toujours soutenu qu’il ignorait l’origine frauduleuse du document.

Les faits remontent au 1er avril 2005 : un homme de 70 ans a été suivi jusqu’à son immeuble du quartier de Crown Heights, agressé dans l’ascenseur et délesté de 485 dollars en espèces ainsi que de deux mandats non signés.

Démarches judiciaires et éléments nouveaux

Par la suite, Kenneth Windley a été lié à l’affaire parce qu’il avait encaissé l’un des mandats d’un montant de 542 dollars pour acheter la cuisinière. L’identification par la victime a joué un rôle central dans la mise en examen.

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Lors du procès tenu en 2007, Windley a nié avoir pris part au braquage. Il a déclaré avoir acheté le mandat à deux hommes devant un magasin d’électroménager, croyant qu’il s’agissait de vendeurs ambulants, et affirmé ne jamais avoir utilisé de mandat auparavant.

Malgré ces déclarations, il a été reconnu coupable pour vol au second degré et, en raison de condamnations antérieures, condamné à une peine comprise entre 20 ans et la prison à perpétuité, peine qui a conduit à presque 19 années d’incarcération.

Au fil des ans, Windley a cherché à rétablir son innocence. Il a fini par retrouver les véritables auteurs, déjà détenus pour une série de braquages ciblant des hommes âgés revenant de la banque. Ces détenus ont affirmé que Windley n’était pas impliqué dans l’agression de Crown Heights.

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Leurs déclarations ont été étayées par des enregistrements d’appels téléphoniques depuis la prison et par des courriels, éléments qui ont renforcé la demande de révision du dossier.

Le bureau du procureur de Brooklyn a conclu à l’absence d’implication de Windley dans le crime et un juge de Brooklyn a annulé sa condamnation. Le procureur Eric Gonzalez a déclaré, selon un communiqué repris par l’Associated Press, qu’il avait fallu de nombreuses années mais qu’il était enfin temps de reconnaître la véracité de son récit, de le libérer et de laver son nom.

À sa sortie du tribunal, Kenneth Windley a déclaré que l’erreur lui avait coûté 20 ans, et que la décision rendue venait désormais corriger cette injustice.