USA: Décès de l’acteur Dexter Scott King, le plus jeune fils de Martin Luther King

Le plus jeune fils de Martin Luther King, Dexter Scott King est décédé ce lundi 22 janvier 2024 des suites d’un cancer de la prostate. La triste nouvelle a été confirmée par son épouse Leah Weber King, qui était à son chevet depuis le début de la maladie.

16 ans après le décès Yolanda King des suites d’un cancer de l’ovaire, un autre enfant de Martin Luther King vient de s’en aller. Dexter Scott King puisque c’est de lui qu’il s’agit s’est éteint ce lundi des suites d’une complication liée au cancer de de la prostate à l’âge de 61 ans.

Acteur et militant des droits civiques aux États-Unis, Dexter Scott King a perpétué l’héritage de son père en poursuivant la lutte pour les droits civiques jusqu’au 21e siècle. Il s’est distingué en confrontant James Earl Ray, l’homme reconnu coupable et emprisonné pour l’assassinat du Dr Martin Luther King.

En plus de son engagement dans la cause des droits civiques, Dexter était profondément passionné par le cinéma. Il a incarné son père dans un téléfilm de 2002 intitulé « The Rosa Parks Story ». Sa ressemblance frappante avec le Dr King avait suscité l’émoi aux États-Unis.