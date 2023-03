USA: Décès de la légende du rock Mick Slattery à 77 ans

La communauté musicale américaine a perdu l’une des icônes du genre rock and roll. Mick Slattery, le guitariste original et co-fondateur du groupe de rock légendaire Hawkwind est décédé à l’âge de 77 ans.

Encore un coup dur pour le monde de la musique américaine. le célèbre guitariste et légende du rock Mick est décédé paisiblement chez lui des suites d’une courte maladie, la veille de la Saint-Patrick. La triste nouvelle a été annoncée ce week-end par le groupe rock Hawkwind.

Hawkwind a été formé en 1969 lorsque Mick Slattery a uni ses forces avec Dave Brock, John Harrison, Terry Ollis, Nik Turner et Michael « Dik Mik » Davies. Le groupe a rapidement acquis une notoriété pour son style unique de rock psychédélique qui a captivé les foules à travers le monde. Leur célèbre chanson « Silver Machine » a été un succès instantané et est restée l’un des classiques du rock les plus populaires de tous les temps.

Dave Brock, membre fondateur de Hawkwind, a rendu hommage à son ami et ancien collègue en déclarant que lui et Mick avaient joué ensemble dans un groupe appelé Famous Cure en 1967, en tournée en Hollande, avant de former Hawkwind. Il a rappelé de nombreux souvenirs de leur jeunesse, notamment les répétitions dans l’appartement de Dave à Putney et dans le sous-sol du magasin de musique de Bob Kerr à Gwalior Road, où ils jouaient de la musique forte, au grand dam de leurs voisins.

La mort de Mick Slattery a été un coup dur pour la communauté musicale et pour les fans de Hawkwind à travers le monde. En tant que guitariste talentueux et membre fondateur de l’un des groupes les plus influents de l’histoire du rock, Mick Slattery restera à jamais une icône de la musique.