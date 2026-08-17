USA: décès de Hayden Panettiere, star de « Heroes » et « Nashville », à 36 ans

L’actrice américaine Hayden Panettiere, notamment connue pour ses rôles dans les séries Heroes et Nashville, est décédée dimanche 16 août 2026 à l’âge de 36 ans. Sa disparition est survenue quelques jours seulement avant son 37e anniversaire, prévu le 21 août. Le décès de l’actrice a été confirmé par son père, Skip Panettiere, au nom de la famille. Dans un communiqué, celui-ci a rendu hommage à une artiste dont la personnalité avait marqué aussi bien ses proches que le public. « C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès tragique de notre chère Hayden. Elle était une personne rayonnante et une force de la nature qui a apporté un amour et une joie immenses à tous ceux qui l’ont connue et aux millions de téléspectateurs », a-t-il déclaré.

Les autorités ont indiqué que les secours étaient intervenus dimanche vers 13h50, après avoir reçu un signalement concernant une femme inconsciente. Hayden Panettiere a été identifiée sur place et son décès a été constaté peu après. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de sa mort. À ce stade, les premières constatations ne font toutefois apparaître aucun élément laissant penser à un acte criminel ou à des circonstances suspectes.

Hayden Panettiere s’était révélée au grand public grâce à son interprétation de Claire Bennet dans Heroes. Elle avait ensuite rencontré un nouveau succès avec le personnage de Juliette Barnes dans Nashville, une performance qui lui avait valu deux nominations aux Golden Globes. L’actrice avait également fait plusieurs apparitions remarquées au cinéma, notamment dans Remember the Titans et au sein de la franchise Scream. Sa disparition, à quelques jours seulement de son anniversaire, laisse le monde du cinéma américain et ses nombreux admirateurs sous le choc.