Urgent: la France et ses alliés européens annoncent leur retrait du Mali

On s’y attendait et c’est arrivé. La France et ses partenaires européens ont annoncé le retrait de leurs forces militaires du Mali sur fond de vives tensions avec Bamako, dans un communiqué rendu public jeudi matin.

C’est effectif, l’opération Barkhane au Mali et l’opération européenne Takuba vont connaître définitivement leur fin avec le retrait des militaires français et européens du Mali, a indiqué jeudi, un communiqué. « En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes », les pays estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel au Mali, a indiqué le communiqué relayé par RFI.

Cette annonce intervient quelques minutes avant la prise de parole du président français Emmanuel Macron sur la même question. « Nous restons déterminés à soutenir le Mali et sa population dans leurs efforts pour obtenir une paix durable et la stabilité », précise le texte de cette déclaration conjointe de la France et des pays européens engagés au Mali.