UP le Renouveau: « un arbre géant ne tremble pas », Joseph Djogbénou rassure les militants

Le président du parti UP le Renouveau est en tournée dans le septentrion depuis quelques jours. A l’étape de Pèrèrè, Joseph Djogbénou a demandé aux militants de rester sereins face aux attaques et manœuvres orchestrées contre le « baobab ».

« On ne jette des pierres qu’à l’arbre qui porte des fruits ». Joseph Djogbénou invite les militantes et militants de l’UP le Renouveau à s’approprier cet adage, en ce moment où les manœuvres politiques s’emploient contre leur parti. « On dit beaucoup de choses de l’Union Progressiste le Renouveau, mais ne tremblez pas. Nous allons toujours grandir. Un arbre géant ne tremble pas. Il déploie son ombre et chacun finit par y venir », a rassuré le président de l’UP le Renouveau.

Joseph Djogbénou a profité de l’occasion pour lancer une pique contre les détracteurs de sa famille politique. « Ailleurs, c’est la tempête ; c’est le vent de sable. Et personne ne reste sous le vent de sable, mais ici, c’est l’ombre calme, rafraîchissante et tout le monde vient s’y réfugier », a-t-il déclaré.

Porté à la tête de l’ex-parti Union Progressiste (UP), après sa démission de la présidence de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbénou a été reconduit pour diriger le nouveau parti UP le Renouveau né de la fusion entre le PRD et l’UP.