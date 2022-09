UP le Renouveau: « le nombre en militants ne fait pas le chiffre en sièges », Joseph Djogbénou

Face à la vague d’adhésion enregistrée ces derniers jours par l’UP le Renouveau, Joseph Djogbénou s’est adressé aux militants du parti. A travers un message publié ce dimanche 04 septembre 2022, le président des progressistes a invité les siens à la concentration.

Il faut rester concentrer et ne pas se laisser distraire par l’euphorie de la vague d’adhésion. C’est le message que le président de l’UP le Renouveau a adressé aux militants ce dimanche. Pour Joseph Djogbénou, la machine UP le Renouveau est en plein ratissage à travers le pays, mais « rien n’est encore gagné ».

Certes, les adhésions constatées et consacrées cette semaine, sont la preuve qu’avec les pères fondateurs, nous ne nous sommes point trompés de chemin. Mais chacun sait qu’aussi nécessaires et importantes qu’elles soient, les adhésions ne font pas, à elles seules, les résultats électoraux. Joseph Djogbénou

Il a rappelé à l’attention des militantes et militants que « seul, le travail acharné, accompli avec humilité, saisit l’électeur et le décide à adhérer à l’offre politique qui lui est faite ». « Nous vous engageons à ne pas perdre de vue cette donnée politique que le nombre (en militants) ne fait pas le chiffre (en sièges). Or seul, le chiffre (en sièges) conforte, renforce et amplifie le nombre (en militants) », a-t-il martelé.