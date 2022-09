UP le Renouveau: le ministre Salimane Karimou sur le départ, le BR en point de mire

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, envisage de quitter le parti UP le Renouveau, a appris BENIN WEB TV ce mardi 20 septembre 2022. Selon des sources proches de l’intéressé, le vin est déjà tiré et le cap sera bientôt mis sur la nouvelle destination politique.

De sources concordantes, Salimane Karimou a décidé de claquer la porte de l’UP le Renouveau. Il va tourner dos à cette formation politique et compte rejoindre le Bloc Républicain, l’autre parti de la mouvance présidentielle. Dans la foulée de la vague des adhésions, l’UP le Renouveau va donc perdre un « membre important » dans le département du Plateau.

Membre fondateur de l’Union Progressiste le Renouveau, Salimane Karimou se serait mis à l’écart depuis plusieurs mois déjà. « Il ne participait plus aux activités du parti », a confié une source proche du ministre.

Sauf changement de plan, Salimane Karimou et son mouvementent « Forces unies pour le Nouveau départ » (Fund-Irédé) sont attendus dans le Bloc Républicain (BR), les jours à venir.