UP le Renouveau: Janvier Yahouédéou voit un risque de conflit à l’horizon

Le député Janvier Yahouédéou a commenté la création du parti UP le Renouveau, né de la fusion du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et de l’Union Progressiste (UP). Selon le porte-parole du Bloc Républicain (BR), ce nouveau regroupe est un géant au pied d’argile.

Quelques jours après sa création, l’UP le Renouveau sous la présidence de Joseph Djogbénou mène un large ratissage à travers le pays. Un activisme politique qui supplante les autres formations politiques. Mais selon Janvier Yahouédéou, tout cela ne serait d’un effet de paille. « Le seul truc qui fait jaser, c’est le PRD », a-t-il déclaré sur l’ORTB.

Lorsque vous rentrez dans un système où il y a surdose, il faut vous méfier du retour de la manivelle sur le terrain. Le BR réfléchit à tous ça. Nous y allons de façon intelligente. Janvier Yahouédéou

Selon le parlementaire, l’UP le Renouveau n’est pas à l’abri de conflit interne et d’un éventuel éclatement. A l’en croire, la première épreuve qui risque de secouer ce nouveau regroupement, c’est la question des positionnements aux prochaines législatives. « Prenez le cas de Porto-Novo, qui va être sur la liste et qui n’y sera pas ? Sachant que le poids politique du PRD dans Porto-Novo est connu de tous. Tout ça crée des mécontentements. Ça peut générer de surplus, que le BR va ramasser intelligemment », a-t-il indiqué.

« Rien n’est joué »

En clair, le bruit qui provient de l’UP le Renouveau n’ébranle pas le Bloc Républicain. Janvier Yahouédéou et les siens sont sereins. Autant, l’UP le Renouveau enregistre des adhésions, autant le BR reçoit de nouveaux membres. Ce qui est important, c’est d’analyser ces adhésions « en nombre, volume et qualité », a martelé Janvier Yahouédéou. « Je vous assure, rien n’est joué. Le Bloc Républicain arrive à pas de géant », a-t-il assuré.