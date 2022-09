UP le Renouveau: « Il y a eu des compromis heureux », Parfait Ahoyo

Le 1er vice-président, chargé du numérique de l’ex-PRD est revenu sur les tractations ayant abouti à la création du parti UP le Renouveau. Selon Parfait Ahoyo, l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) ont dû faire des compromis pour la concrétisation du projet de fusion.

Pour la création de l’UP le Renouveau, l’UP et le PRD ont fait des compromis, mais des « compromis heureux », selon Parfait Ahoyo. A l’en croire, les deux partis, ayant les mêmes défis et visions, n’ont pas eu de mal à s’accorder sur les aspects qui auraient pu constituer des obstacles.

Désormais, réunis au sein de l’UP le Renouveau, les militantes et militantes des ex-partis UP et PRD, travailleront ensemble pour une victoire écrasante aux différentes compétitions électorale, à commencer par les législatives de 2023. « Nous allons pour gagner…Nous allons proposer des hommes et des femmes qui nous conduiront à la victoire dans chaque circonscription électorale. Nous ne laisserons pas la place parce que nous sommes en compétition », a-t-il déclaré.

Il faut signaler que l’UP le Renouveau a déjà eu son récépissé d’enregistrement et s’illustre fortement sur le terrain. Avec à sa tête Joseph Djogbénou, ce nouveau parti s’active pour rallier un grand nombre d’acteurs politiques et de formations politiques à sa cause.