UP le Renouveau: Aristide Talon mobilise les militants de la diaspora

Le Coordonnateur de la Diaspora de l’ex-parti UP a échangé avec les militants ce samedi 03 septembre 2022. Cette rencontre, selon Aristide Talon, entre dans le cadre d’une tournée d’explication dans la diaspora.

Les militants de l’ex-UP de Lyon ont une explication plus approfondie des derniers changements intervenus au sein de leur parti. Au cours d’une rencontre tenue ce samedi avec le Coordonnateur Aristide Talon, ils ont eu droit à un exposé sur le processus de désignation de Joseph Djogbénou à la tête du parti. La fusion entre l’UP et le PRD ayant abouti à la création de l’PU le Renouveau, était également au menu des échanges.

Selon Aristide Talon, l’objectif de cette descente est de faire comprendre aux militants que le parti a changé, qu’il s’est élargi pour présenter une autre offre politique. Dans la même veine, la Secrétaire général de la section France de l’ex-parti UP, pense déjà aux élections législatives à venir. Elle a compris que, même si les Béninois de la diaspora ne vont pas voter, ils peuvent travailler pour la victoire du parti au pays.

« Nous allons nous organiser sur le terrain selon les indications qu’on va recevoir du Directoire. Désormais, on est plus UP. On est UP le Renouveau avec tout ce que ça implique. Donc désormais, nous devons travailler la main dans la main avec nos camarades de l’ex-PRD », a indiqué Martine Gnabodé.