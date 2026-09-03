Union africaine : l’Africa Credit Rating Agency installera son siège à l’île Maurice

L’Union africaine procèdera au lancement officiel de la nouvelle agence continentale de notation, l’Africa Credit Rating Agency (AfCRA), le 7 octobre 2026 à l’île Maurice. Cette démarche marque une étape majeure dans l’architecture financière du continent, concrétisant la volonté des dirigeants africains de doter l’Afrique d’un instrument d’évaluation souverain de ses économies.

La mise en place de cette institution est directement pilotée sous l’égide du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), entité spécialisée de l’Union africaine. Le MAEP supervise la structuration technique et institutionnelle du projet afin d’assurer l’alignement de la future agence sur les normes de gouvernance et les priorités de développement économique du continent.

L’île Maurice a été formellement retenue pour accueillir le siège permanent de l’AfCRA à l’issue d’un processus de sélection compétitif et rigoureux. Plusieurs pays membres de l’organisation panafricaine étaient en lice pour abriter cette structure névralgique, avant que le choix final ne se porte sur le centre financier mauricien pour ses atouts juridiques et réglementaires.

Ce lancement diplomatique et financier interviendra dans la foulée immédiate de la seconde Conférence annuelle africaine sur la notation de crédit, organisée les 5 et 6 octobre 2026 à Maurice. Ce rassemblement de haut niveau réunira décideurs publics, régulateurs et investisseurs internationaux autour des enjeux critiques liés à l’approfondissement et à la résilience des marchés de capitaux africains.

Une alternative indépendante aux mastodontes internationaux

Bâtie sur un modèle autofinancé, indépendant et intégralement géré par des acteurs du secteur privé, l’AfCRA entend corriger les biais perçus dans les méthodologies traditionnelles en fournissant une appréciation du risque plus fidèle aux fondamentaux économiques locaux. Cette offensive institutionnelle vise à offrir un contrepoids direct à l’hégémonie de Moody’s, S&P Global et Fitch Ratings, dont les appréciations souveraines régissent historiquement l’accès des États africains aux financements internationaux.