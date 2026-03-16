Une vidéo ‘Notre cobaye’ de Bruno Salomone refait surface plus de 30 ans après

Bruno Salomone , comédien et humoriste connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série culte Fais pas ci, fais pas ça , est décédé le dimanche 15 mars à l’âge de 55 ans, a annoncé son agent via l’AFP. Figure du petit écran et du one-man show, il laisse derrière lui une carrière marquée par des personnages excentriques et une présence régulière dans l’univers télévisuel et cinématographique français. Une vieille cassette promotionnelle liée à l’arrivée de la PlayStation en Europe refait aujourd’hui surface et illustre ses premiers essais devant la caméra.

Le matin du 15 mars, Laurent Grégoire, agent de Bruno Salomone, a informé l’AFP du décès de l’acteur : « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la disparition de Bruno Salomone. Il s’est éteint ce dimanche 15 mars après s’être battu contre une longue maladie ». Le communiqué, relayé par les médias, confirme que Salomone était atteint d’une pathologie de longue durée sans en préciser la nature.

Après l’annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités du monde audiovisuel ont rendu hommage au comédien. Parmi elles, Jean Dujardin, ami de longue date et ancien compagnon de route dans la troupe comique Nous Ç Nous, a exprimé son émotion. Salomone s’était fait connaître par un humour absurde et des personnages hauts en couleur, qui ont ponctué sa carrière, de la scène aux plateaux de télévision.

Parcours, vidéos oubliées et lien avec le jeu vidéo

Avant de devenir un visage familier des séries comme Caméra Café, Fais pas ci, fais pas ça ou d’apparitions dans des univers tels que Kaamelott, Bruno Salomone a participé, au début des années 1990, à une cassette promotionnelle VHS consacrée à la présentation de la PlayStation lors de l’arrivée de la console en Europe. Dans cette vidéo, tournée à une époque où il n’était pas encore largement connu, il incarne un « cobaye » soumis à des effets volontairement exagérés et comiques, mis en scène par un comité fictif anti-PlayStation.

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Le ton de la séquence est résolument années 1990 : montage rapide, musique techno d’époque et humour kitsch. Une voix off introduit la séquence en avertissant : « Attention, dans cette salle de test du CAP, le comité anti-PlayStation, nous allons vous mettre en évidence les effets sur l’homme de la puissance PlayStation. Âmes sensibles, s’abstenir. Les changements qui vont affecter notre cobaye sont spectaculaires. » Cette mise en scène illustre les formats promotionnels de l’époque et les premières tentatives de communication autour du jeu vidéo en Europe.