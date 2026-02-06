Une star de la Premier League reproche à son club une promotion liée à la campagne Rainbow Laces

Un joueur de Premier League, dont l’identité n’a pas été révélée, a saisi les dirigeants de son club après s’être senti mal à l’aise par une présence médiatique répétée durant la campagne Rainbow Laces, exprimant la crainte d’être perçu comme homosexuel.

Cette affaire intervient au moment où la Premier League déploie une nouvelle campagne en faveur de l’inclusion des personnes LGBTQ+. D’après The Athletic, le joueur est apparu à la une du programme de match de son club lors de la campagne Rainbow Laces pendant deux saisons consécutives, ce qui l’a amené à s’inquiéter de la façon dont cette visibilité serait interprétée par les supporters et le public.

La ligue a récemment changé de stratégie : elle a mis fin à son partenariat avec l’association Stonewall, les capitaines ne sont plus tenus de porter un brassard aux couleurs arc‑en‑ciel et les joueurs ne sont plus contraints d’utiliser des lacets ou des tenues d’échauffement aux couleurs du mouvement Pride. La Premier League étudie d’autres signes de soutien, notamment la possibilité d’introduire un ballon de match aux couleurs LGBTQ+ lors de saisons futures, mais ce dispositif ne pourra pas être adopté pour la semaine de matchs prévue du 6 au 12 février, jugée trop proche.

Antécédents et suite

Ce recentrage fait suite à des réticences signalées de la part de certains joueurs en Premier League et en English Football League à participer aux initiatives antérieures. La saison dernière, Manchester United a abandonné l’idée de faire porter une veste Adidas aux couleurs LGBTQ avant une rencontre contre Everton après le refus du défenseur Noussair Mazraoui. De son côté, le capitaine d’Ipswich Town, Sam Morsy, a choisi de ne pas porter de brassard arc‑en‑ciel pour des raisons liées à ses convictions religieuses.