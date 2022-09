« Une perte irremplaçable », Cristiano Ronaldo rend hommage à Elizabeth II

Dans un message posté sur son compte Instagram ce vendredi, Cristiano Ronaldo a rendu hommage à la reine Elizabeth II, dont le décès a été annoncé ce jeudi.

Après 70 ans de règne, le décès de la Reine Elizabeth II a été annoncé ce jeudi. Une nouvelle qui a ému toute l’Angleterre et les pays du Commonwealth. Les hommages se succèdent partout dans le monde, entre personnalités politiques, acteurs du showbiz ou même des sportifs, pour honorer la mémoire de la reine disparue. Sur son compte Instagram, l’attaquant de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a tenu à adresser un message au pays qui l’accueille, l’Angleterre.

« Sept années de ma carrière ont été jouées en Premier League, ce qui en fait ma huitième saison en Angleterre. Tout au long de ces années, j’ai ressenti l’amour éternel du Royaume-Uni pour sa reine, et l’importance que Sa Majesté avait et aura toujours pour le peuple britannique« , a écrit le Portugais avant de poursuivre. « Je rends hommage à sa mémoire et je pleure cette perte irremplaçable avec le pays que j’ai appris à appeler mon foyer. Mes pensées et mes prières vont à la famille royale.«

De son côté, la Premier League a décidé de reporter la 7è journée de son championnat, prévu ce weekend, pour respecter les 12 jours de deuil national décrété en Angleterre.

“Nous et nos clubs voudrions rendre hommage au service long et indéfectible de Sa Majesté envers notre pays. En tant que monarque la plus ancienne, elle a été une source d’inspiration et laisse derrière elle un héritage incroyable après une vie de dévouement. C’est une période extrêmement triste non seulement pour la nation, mais aussi pour les millions de personnes dans le monde qui l’admiraient, et nous nous joignons à tous ceux qui pleurent sa disparition”, a déclaré Richard Masters, directeur général de la PL.