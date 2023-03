« Une personne chiante et très jalouse », Molare sur DJ Arafat 4 ans après sa mort

Le chanteur ivoirien Molare a fait des confidences sur la relation qu’il avait avec le roi du coupé décalé, DJ Arafat jusqu’à ce qu’il ne meurt en 2019.

DJ Arafat est décédé le 12 août 2019 à 33 ans à Abidjan. Avant sa mort, dans un grave accident de moto, l’artiste nourrissait des conflits avec plusieurs acteurs du showbiz ivoirien. Mais selon Molare, l’un de ses détracteurs, c’est juste ce que les réseaux sociaux dévoilent car leur relation était tout le contraire de ce qui se racontait sur la toile.

Pour le patron de Mgroup, Arafat est légendaire. » ça, c’est mon petit. Lorsqu’il venait à mon bureau, voici sa place ici (pointant l’endroit avec sa main). Y’avait un fauteuil là, mais je l’ai enlevé parce que lorsque quelqu’un part s’asseoir là-bas, ça m’énervait. C’est mon fils », a-t-il confié.

A le croire, c’est parce qu’il n’a aucun problème avec DJ Arafat qu’il n’a jamais eu de démêlés ni avec Carmen Sama sa veuve, ni avec sa mère Tina Glamour. « Est-ce que vous avez entendu Tina parler de moi ou Carmen parler de moi ? Elles savaient pertinemment la relation particulière qu’on avait ensemble… Malheureusement les gens sont dans la méchanceté », fait-il remarquer.

Une marque indélébile

« On a perdu une personne gentille, chiante aussi et très jalouse parce que pour lui, ses vieux pères ne devaient pas parler avec d’autres artistes. Mais il a laissé une marque indélébile à la Côte d’Ivoire. C’est une vraie légende« , a-t-il ajouté.

Meux, Molare rappelle avoir aidé financièrement Arafat pour un spectacle hors de la Côte d’Ivoire: « quand tout le monde disait qu’il était dernier et qu’il a fini sa tournée au Bataclan, c’est nous qui avons pris nos investissements pour son gros concert en Afrique du Sud, mais les gens ont la mémoire courte. Je suis pas là pour nettoyer la mémoire des gens. Que Dieu garde son âme. Et sans lui, on aurait été beaucoup affecté dans notre genre musical. Il a poussé beaucoup de personnes vers le haut », a-t-il confié.

Cette confidence de Molare intervient à quelques jours de la célébration de ses 20 ans de carrière musicale.