Une mission militaire de l’UE au Bénin, Ghana, Togo, et en Côte d’Ivoire

Selon le journal allemand Die Welt am Sonntag, l’Union européenne prévoit une mission civilo-militaire en Afrique de l’Ouest dès le dernier trimestre de cette année 2023. Cette nouvelle mission militaire européenne au Ghana, au Togo, au Bénin et en Côte d’Ivoire vise quatre objectifs dont entre autre, la lutte contre la propagation du terrorisme djihadiste et de l’influence russe dans la région.

Selon les informations du WELT AM SONNTAG, citant des diplomates européens, les pays de l’UE se sont mis d’accord pour lancer à l’automne une mission dite civilo-militaire dans le Golfe de Guinée. Cette mission devrait être déployée dès que les ministres des Affaires étrangères de l’UE l’auront officiellement approuvée, lors d’une réunion qui se tiendra en octobre à Luxembourg. Un nombre encore indéterminé de policiers et de soldats devrait être déployé dans les pays suivants : Côte d’Ivoire, Ghana, Togo et Bénin.

Selon le journal, la mission poursuit quatre objectifs : Outre un renforcement général des forces de sécurité, en particulier dans le nord des quatre pays, par le biais de conseils et de formations, il s’agira également d’une « formation préventive opérationnelle » concrète pour des opérations antiterroristes, d’un soutien technique et d’un renforcement de la confiance dans le secteur de la sécurité.

Selon de hauts diplomates de l’UE impliqués dans la planification du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à Bruxelles, la raison de la mission prévue est « la crainte de l’Union européenne de voir des groupes djihadistes continuer à étendre leurs activités en Afrique de l’Ouest du Sahel vers les pays côtiers du sud du golfe de Guinée, ce qui pourrait aggraver l’instabilité dans la région ». Les gouvernements du Bénin et du Ghana ont déjà envoyé la lettre d’invitation nécessaire à la mission des Européens pour séjourner dans leurs pays.