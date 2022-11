Une humoriste américaine bannie de Twitter pour avoir parodié Elon Musk

Le compte Twitter de la comique américaine Kathy Griffin a été temporairement suspendu dimanche après qu’elle s’est moquée de l’homme d’affaires, qui vient de racheter le réseau social.

Le nouveau patron de Twitter ne rigole plus. Le compte Twitter de l’humoriste américaine Kathy Griffin, avec deux millions d’abonnés, a été suspendu après qu’elle s’est moquée d’Elon Musk.

La comédienne a changé son nom en celui du milliardaire qui vient de racheter Twitter et a fait des publications en usurpant son identité. Elle a ainsi demandé à ses abonnés de voter démocrate aux élections législatives et de quitter le réseau social pour son concurrent, Mastodon.

Suite à cela, le fondateur de Tesla a exprimé sa position. Alors que certains internautes pointaient qu’il s’agissait d’une simple parodie, Elon Musk a déclaré que toutes les « usurpations d’identité sans spécifier clairement « parodie » seront définitivement suspendues ». Et d’ajouter que « tout changement de nom entraînera la perte temporaire de la vignette vérifiée ».

Le nouveau propriétaire de Twitter qui a annoncé la « liberté » de l’oiseau et a promis un nouveau processus de vérification pour ce réseau social, a plus tard formulé la grande « mission » de la société: « Twitter doit devenir de loin la source d’informations la plus précise sur le monde ».

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.