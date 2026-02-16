Une grand-mère de 76 ans poignardée à mort par son petit ami

Une femme de 76 ans a été retrouvée morte dans le district de Mopani, province du Limpopo, en Afrique du Sud. Selon Daily Sun SA, la victime a été identifiée comme Annah Mosibudi Malatji et serait morte après une agression attribuée à son compagnon, âgé de 43 ans, dans le village de Rwanda, à Letsitele. Les faits se seraient déroulés le dimanche 8 février 2026, au petit matin.

Une femme de 76 ans a été retrouvée morte dans le district de Mopani, province du Limpopo, en Afrique du Sud. Selon Daily Sun SA, la victime a été identifiée comme Annah Mosibudi Malatji et serait morte après une agression attribuée à son compagnon, âgé de 43 ans, dans le village de Rwanda, à Letsitele. Les faits se seraient déroulés le dimanche 8 février 2026, au petit matin.

Beatrice, sa fille, a déclaré qu’un voisin, ayant entendu une altercation entre la septuagénaire et son partenaire, s’était rendu au domicile où il a découvert la victime allongée dans une flaque de sang, présentant plusieurs blessures par arme blanche au haut du corps. Les autorités ont ouvert une enquête et l’homme mis en cause a été placé en garde à vue ; l’affaire doit être examinée par la justice dans les jours à venir.

La famille indique que la défunte avait porté plainte contre son compagnon à six reprises, évoquant des actes de violence et des menaces, sans que des mesures de protection efficaces ne soient prises. La fille a exprimé la peur que l’homme bénéficie d’une mise en liberté sous caution et représente un danger pour les proches. Les membres de la famille demandent au tribunal de refuser toute remise en liberté du suspect, estimant leur sécurité compromise.

Publicité