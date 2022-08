« Une femme mariée qui ne traîne qu’avec des femmes célibataires ne restera pas longtemps en mariage », Francis Mvemba

Francis Mvemba, l’homme d’affaire congolais et l’ex-époux de Coco Emilia lui lance de nouvelles piques. Pour lui une femme mariée qui traîne avec des femmes célibataires ne pourra pas trop rester au foyer.

Coco Emilia, au cours de son passage sur l’émission « Life Weekend », diffusée sur Life TV en avril dernier a fait un retour sur son mariage avec Francis Mvemba. « Nous sommes en instance de divorce. J’ai accepté de me marier avec lui parce que j’étais folle amoureuse. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L’homme que j’ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J’étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent (…)

Nous avons la première audience en juin en France bien qu’il ne veut pas, mais c’est mieux pour nous deux et pour la petite. C’est moi qui ais demandé le divorce parce qu’on était en incompatibilité simplement. On ne se comprenait plus, je me suis rendue compte que ce n’était plus ce que je recherchais. Je m’étais juste trompée », s’est exprimée Coco Emilia.

Elle a poursuivi en laissant entendre qu’elle a souffert de cette situation. « La situation m’a fait beaucoup souffrir parce que je me suis mise beaucoup de personnes à dos. La première chose c’est parce que j’y ai cru… et puis j’ai bagarré contre ma famille, contre tout le monde, mon public et à un moment, se rendre compte que je me suis trompée sur toute la ligne, c’est blessant (…) J’en souffre encore aujourd’hui parce que c’est quelqu’un que j’ai aimé et je ne peux pas du jour au lendemain cracher sur cet amour et en même temps, on a un enfant (…) », a témoigné Coco Emilia qui n’a pas pu s’empêcher de pleurer.

Après avoir cherché par tous les moyens, de médiations auprès des parents de cette dernière, Francis Mvemba est finalement sorti de son mutisme. Dans le cadre du premier anniversaire de naissance de sa fille Sophie, Francis s’en est ouvertement pris à Coco Emilia via des publications sur la toile.

« Un mariage où il n’existe aucun secret, où tout le quartier est au courant de tous vos problèmes, ne durera pas. Une femme mariée qui ne traîne qu’avec des femmes célibataires ne restera pas longtemps en mariage. Le mariage est une alliance entre deux familles, on prend le temps de mener des enquêtes avant de s’engager. Il faut passer 1 mois dans la maison de ton futur époux avant d’accepter sa dot, ce temps te permettra de voir si vous êtes compatibles avant le mariage », a-t-il indiqué.

Pour rappel, l’influenceuse camerounaise Coco Emilia et l’homme d’affaire congolais Francis Mvemba se sont coutumièrement dit oui au cours du mois de février 2022. Cette première partie avait coûté une coquette somme de 250 millions. Après l’annonce de la grossesse de la belle Coco Emilia, le couple s’est marié le samedi 10 avril 2021 à Yaoundé, au Cameroun.

Environ quatre mois plus tard, Biscuit de Mer a accouché d’une jolie petite fille nommée Sophie July Émilia Mvemba. Malheureusement, cette relation abondamment médiatisée, n’a pas duré plus d’un an.