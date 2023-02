Une ex de Ronaldo et mère de son enfant a « restauré sa virginité » pour se remarier

Selon The Sun, Michele Umezu, l’ex-petite amie de l’ancienne star du Real Madrid, Ronaldo Nazario, a été opérée pour pouvoir se marier dans une église en tant que « vierge ».

En l’année 2004, un bodybuilder connu sous le nom de Michele Umezu a eut une liaison avec l’ancien attaquant brésilien Ronaldo. Par la suite, Michele aurait pris contact avec l’ex star auriverde pour lui apprendre qu’ils avaient un fils nommé Alexander, âgée alors de huit mois.

Cependant, il aura fallu cinq années à la justice brésilienne pour reconnaître Ronaldo comme étant le père biologique de l’enfant. Finalement, cette reconnaissance fut établie, faisant d’Alexander, désormais âgé de dix-sept ans, le quatrième enfant de R9, son dernier.

Actuellement, Michèle affirme avoir utilisé des traitements hormonaux ayant eu pour effet d’augmenter sa libido, mais elle s’est pourtant retrouvée seule durant une période prolongée. Plus tôt ce mois-ci, Michèle a subi une procédure médicale en vue de se marier en tant que « vierge », ce qui illustre le type de relation qu’elle recherche.

Dans les colonnes du site d’information local Em Off, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas avoir des relations intimes qu’après un mariage à l’église, tout en insistant sur le fait qu’elle attendait la bonne personne. « Je suis à la recherche d’un homme partageant les mêmes objectifs et la même foi que moi, a-t-elle confié, relayé par The Sun. Je n’ai pas honte de le dire, parce que c’est ce que je veux vraiment ».

Ronaldo avait rencontré Michele pour la première fois à Tokyo en 2002, alors qu’elle travaillait en tant que serveuse. Plusieurs années plus tard, l’ancien attaquant du Real Madrid et du FC Barcelone avait révélé qu’il avait subi une vasectomie après avoir engendré quatre enfants.

L’international brésilien, qui a pris sa retraite du football en 2011, est toujours considéré comme l’un des plus grands attaquants de l’histoire du football, ayant marqué 352 buts en 518 apparitions en club. Il a également inscrit 62 buts en 98 matchs avec la Selecao et se classe deuxième de tous les temps sur la liste des meilleurs buteurs de la Coupe du monde, avec 15 buts, à une longueur du joueur allemand Miroslav Klose.