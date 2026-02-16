Une ex-chroniqueuse de TPMP tacle Cyril Hanouna : ‘Il faut savoir se tenir’

Kelly Vedovelli , révélée au grand public par sa présence dans le clip culte Bella de Maître Gims en 2013, a connu une trajectoire médiatique marquée par une ascension rapide puis une séparation médiatisée d’avec l’animateur Cyril Hanouna. De modeste apprentie maquilleuse à DJette puis chroniqueuse sur TPMP , son parcours a croisé succès télévisuel, tensions publiques sur le plateau et un récent retrait des projecteurs partiel alimenté par son départ professionnel de l’entourage de Hanouna et l’annonce de sa première grossesse début 2026.

Kelly Vedovelli, révélée au grand public par sa présence dans le clip culte Bella de Maître Gims en 2013, a connu une trajectoire médiatique marquée par une ascension rapide puis une séparation médiatisée d’avec l’animateur Cyril Hanouna. De modeste apprentie maquilleuse à DJette puis chroniqueuse sur TPMP, son parcours a croisé succès télévisuel, tensions publiques sur le plateau et un récent retrait des projecteurs partiel alimenté par son départ professionnel de l’entourage de Hanouna et l’annonce de sa première grossesse début 2026.

En 2013, la vidéo du titre Bella a placé la jeune femme sous les feux des caméras : elle apparaît dans plusieurs plans mémorables, vêtue d’une robe verte à carreaux, et contribue à l’impact visuel du clip dont la diffusion a été massive sur les chaînes musicales et sur YouTube. À l’époque non mannequin mais apprentie maquilleuse, elle est rapidement identifiée par le public et la presse people comme « la » figure du clip, une visibilité qui allait s’avérer déterminante pour la suite de sa carrière.

Quatre ans plus tard, en 2017, Kelly Vedovelli rejoint l’équipe de TPMP sur C8 en tant que DJette de plateau puis intègre la table des chroniqueurs. Placée aux côtés de figures comme Gilles Verdez et Valérie Bénaïm, elle se distingue par des prises de position tranchées et par une proximité affichée avec l’animateur, qui fait d’elle une « protégée » aux yeux de nombreux observateurs médiatiques.

De la notoriété musicale aux tensions sur le plateau

La relation professionnelle avec Cyril Hanouna a évolué au fil des années, jusqu’à une rupture affichée. En 2025, sur le plateau de TPMP, une altercation publique oppose la chroniqueuse et l’animateur à propos d’une chanson que Kelly devait interpréter à l’antenne. Hanouna demande : « On vous a demandé de préparer une chanson, vous avez préparé quelque chose ? », et Kelly Vedovelli répond : « Non, mais soit je suis chanteuse, soit je suis chroniqueuse. » Le dialogue se poursuit avec une réplique d’Hanouna : « Qui c’est qui décide ? C’est moi ! Je vous ai dit de préparer une chanson. » La chroniqueuse, agacée, pointe alors l’exigence et la longévité du travail fourni sur l’émission : « Parce qu’à un moment donné, il faut savoir se tenir. Ça fait 15 ans qu’on travaille dur pour faire cette émission. »

Par la suite, Hanouna a quitté C8 pour W9 où il lance une formule intitulée TBT9, jugée par plusieurs médias comme proche du concept de TPMP. Kelly Vedovelli ne figure pas dans ce nouveau dispositif, remplacée à l’antenne par la modèle Polska. La séparation professionnelle entre la chroniqueuse et l’animateur a donné lieu à des échanges publics et à une couverture soutenue par la presse people.

Peu avant la Saint-Valentin 2026, Kelly Vedovelli a annoncé attendre son premier enfant, information partagée publiquement dans un contexte médiatique où son départ de l’équipe de Hanouna avait déjà été largement relayé. Par ailleurs, la période 2025 a été marquée par l’intervention de L’Arcom, autorité de régulation audiovisuelle, qui a pesé sur la diffusion de certaines émissions en fin d’année 2025.