Une délégation de haut niveau de la CEDEAO en Sierra Leone après la tentative de coup d’Etat

En Sierra Leone, des individus armés ont pris pour cible, le dimanche 26 novembre, une armurerie militaire, deux autres casernes, deux prisons et deux postes de police, affrontant les forces de sécurité les armes à la main. Ce qui s’est révélé plus tard, être une tentative de coup d’Etat échouée, a suscité une inquiétude au sein de la CEDEAO qui a envoyé une délégation à Freetown.

« Une délégation de haut niveau de la Commission de la CEDEAO et du gouvernement de la République fédérale du Nigeria s’est rendue à Freetown, en Sierra Leone, à la suite d’un complot ourdi par certains individus qui tentaient d’acquérir des armes et de perturber la paix et l’ordre constitutionnel dans le pays », a annoncé, un communiqué de la CEDEAO.

La délégation qui a rencontré le président Julius Maada Bio le 27 novembre 2023, comprenait le Président de la Commission de la CEDEAO, S.E. Dr. Omar Alieu Touray, le Conseiller à la Sécurité nationale du Nigeria, Malam Nuhu Ribadu, le Chef d’état-major des armées du Nigeria, le Général Christopher Musa, et le Chef du Renseignement militaire du Nigeria, le Général de Division Emmanuel Udiandeye.

Ils étaient porteurs d’un message de solidarité du Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO et Président de la République fédérale du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu.

Les émissaires ont réitéré l’engagement de la CEDEAO à préserver la démocratie et la bonne gouvernance dans la sous-région, et ont assuré le Président Bio de leur volonté de soutenir le gouvernement et le peuple de Sierra Leone dans leurs efforts visant à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance, à consolider la paix et la sécurité et à promouvoir le développement socio-économique.

Recevant la délégation, Julius Maada Bio a exprimé sa gratitude pour les nombreuses marques de soutien reçues de la part de ses principaux alliés dans la région et dans le monde. Il a rappelé le ferme engagement de son gouvernement en faveur de la démocratie et de la justice, ainsi que du bien-être et de la sécurité des citoyens.

Le Président Bio a également rassuré que la position de leadership de la Sierra Leone au sein des principales institutions du monde serait préservée, et que le gouvernement continuerait d’œuvrer à la promotion et à la consolidation de la paix inestimable dont jouit le pays depuis la fin il y a 21 ans, de la malheureuse guerre civile qui a duré dix ans.

21 morts…

« Nous avons ouvert une enquête pour une tentative de coup d’Etat qui a échoué », a dit le chef de la police William Fayia Sellu. « Un groupe de gens ont tenté de renverser le pouvoir en place en utilisant la force », a-t-il dit.

Les combats ont fait 21 morts, dont 14 soldats, un policier, un gardien de prison, un agent de sécurité, une femme et trois assaillants, a déclaré le ministre de l’Information Chernor Bah.