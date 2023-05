Une contre-offensive ukrainienne pourrait être « une tragédie pour la Russie », selon le chef de Wagner

- Publicité-

Le chef de la milice privée Wagner anticipe une « tragédie humaine » à l’Est de l’Ukraine, alors que Kiev prépare une contre-offensive. Evguéni Prigojine déplore un manque de munitions pour ses troupes.

L’Est de l’Ukraine sera-t-il prochainement le théâtre d’une « tragédie humaine » ? C’est ce qu’estime en tout cas Evguéni Prigojine, le leader du groupe militaire privé russe Wagner. Celui-ci a estimé ce dimanche 30 avril que ses hommes, qui combattent à Bakhmout affichaient un manque de munitions. Alors que Kiev annonce une contre-offensive face aux forces russes – dont plusieurs attaques ont fait au moins 26 morts vendredi dans plusieurs villes du pays -, le chef de la milice anticipe une « tragédie humaine » pour la Russie.

« Nous (Wagner) n’avons que 10-15% des munitions dont nous avons besoin », affirme Evguéni Prigojine, dans une interview accordée à Semyon Pegov, correspondant de guerre pro-Kremlin. Le chef de la milice privée estime que cette contre-offensive ukrainienne aura lieu au milieu du mois de mai.

La milice Wagner reste par ailleurs en conflit ouvert avec l’armée russe. Evguéni Prigojine accuse ainsi les hauts gradés de l’armée russe d’avoir pleinement contribué à la pénurie de munitions à laquelle fait face le groupe militaire privé : l’intéressé accuse la hiérarchie militaire russe de ne pas délivrer – sciemment – suffisamment de munitions à ses hommes. Evguéni Prigojine s’en est d’ailleurs pris publiquement au ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

« Les préparatifs touchent à leur fin »

De son côté, l’Ukraine a affirmé être prête pour démarrer son offensive de printemps contre les forces russes. « Les préparatifs touchent à leur fin », a déclaré le ministre ukrainien de la Défense Oleksiï Reznikov au sujet de la grande attaque que son pays veut lancer pour reconquérir les territoires occupés dans l’est et le sud par la Russie. « L’équipement a été promis, préparé et partiellement livré. Au sens large, nous sommes prêts », a-t-il affirmé au cours d’une conférence de presse. « Quand Dieu le voudra, (quand il y aura) la météo et la décision des commandants, on le fera ».

La perspective d’une prochaine offensive de l’armée ukrainienne, appuyée par de puissants équipements occidentaux, ferait entrer la guerre dans une nouvelle phase, après plus d’un an de conflit à haute intensité. Depuis plusieurs mois, l’Ukraine affirme vouloir lancer un assaut décisif pour renverser le cours de l’invasion russe et libérer les près de 20% de son territoire occupés, dont la péninsule de Crimée.