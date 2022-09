« Une confirmation que nous sommes sur le bon chemin », Thiago Silva après Brésil 5-1 Tunisie

Thiago Silva a réagi à la victoire écrasante du Brésil face à la Tunisie (5-1) mardi soir, dans le cadre des préparatifs du Mondial 2022. Et pour le défenseur de Chelsea, les Auriverdes se rapprochent du sacre suprême.

Le Brésil a terminé sa trêve internationale de septembre 2022 avec un bilan élogieux. Non seulement parce que les Auriverdes ont remporté leurs deux rencontres amicales, mais parce que les poulains du sélectionneur Tite l’ont fait avec la manière. En effet, après leur démonstration de force face au Ghana (3-0) vendredi dernier, les Brésiliens avec leur contingent de superstars ont remis ça mardi soir, cette fois-ci contre la Tunisie (5-1) avec des buts de Neymar, Richarlison, Raphina et Pedro.

En zone mixte après le match face aux Aigles de Carthage, Thiago Silva a été interrogé sur les deux sorties des Brésiliens contre les sélections africaines, la dernière avant la Coupe du monde 2022. Et l’arrière droit de Chelsea pense que les siens qui venaient de s’offrir leur 15è victoire consécutive, sont sur le bon chemin.

« On a emmagasiné de la confiance, on a bien joué lors des deux matches, surtout sur les premières périodes, on a bien géré les matches. C’était difficile la deuxième période contre le Ghana et aujourd’hui aussi, mais je pense que le travail a été bien fait. On a marqué beaucoup de buts, les supporters sont contents de la performance qu’on a démontrée sur le terrain. Aujourd’hui c’était encore une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Il faut continuer ainsi », a confié le joueur des Blues.

Grand favori pour le trophée tant convoité, le Brésil est logé dans le groupe G à la Coupe du monde 2022. Les Auriverdes partagent leur poule avec le Cameroun, la Serbie et la Suisse.