« Une affaire de vol… », les vraies raisons de l’arrestation de la chanteuse Blanche Bailly

La chanteuse camerounaise Blanche Bailly a été arrêtée à son domicile le mardi 04 octobre 2022 en fin d’après midi pour avoir acheté un objet volé à Buea, une ville du Cameroun.

Suite à son arrestation musclée, les raisons de l’interpellation de Blanche Bailly sont désormais connues. Selon Cameroun Web, la chanteuse est impliquée dans une affaire de vol de réfrigérateur. Il lui est notamment reproché d’avoir acheté le réfrigérateur à quelqu’un qui n’en est pas le propriétaire à un prix très bas.

Après le vol, le propriétaire du réfrigérateur, qui serait une célébrité au Cameroun, a déposé une plainte à la police. Après des jours d’enquêtes, la personne qui a vendu le réfrigérateur à Blanche Bailly a été arrêtée par la police nationale Camerounaise.

Refus de collaborer

« Au moment où le propriétaire de l’outil volé a découvert que Blanche Bailly était l’un des acheteurs des objets volés, il a contacté Bailly à plusieurs reprises par l’intermédiaire de la police nationale camerounaise par respect pour son statut mais en vain, afin qu’elle lui rembourse le bien volé, mais Blanche l’a ignorée« , a rapporté Klein Reporte.

A en croire le média, c’est après son refus de collaborer que les officiers de police qui enquêtaient déjà sur l’affaire auraient appris que Blanche avait l’intention de déplacer le réfrigérateur à Douala. C’est ainsi qu’un ordre d’arrestation a été donné.

Blanche Bailly libérée

La suite tout le monde la connait. La chanteuse a été arrêtée et emmenée au commissariat pour donner sa version des faits. Mais elle n’y restera pas longtemps car aux environs de 20 heures la chanteuse et compositrice d’afro-pop, Blanche Bailly a été libérée grâce à l’intervention de ses avocats.

«J’ai toujours entendu parler de brutalités policières. Malheureusement aujourd’hui, j’en suis témoin. Merci à tous pour l’inquiétude, les appels, les SMS, et pour le partage de ma vidéo afin de sensibiliser le monde. Je prie d’avoir la force d’expliquer la VRAIE histoire et comment mon fils et moi avons été traités aujourd’hui. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne souhaiterais pas ce qui m’est arrivé aujourd’hui à mon pire ennemi. Merci», a écrit l’auteur de l’album à succès «Bonbon» après sa libération..