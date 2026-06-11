Undiz dévoile une capsule aux couleurs du Brésil pour la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde de football 2026 démarre ce jeudi 11 juin et la mode se met déjà à l’heure de la compétition : la marque de lingerie et de homewear Undiz a dévoilé une collection capsule estivale aux couleurs vives du Brésil, mêlant influences sportives et pièces de détente conçues pour la saison chaude.

La capsule, présentée comme une ligne colorée et dynamique, puise son inspiration dans l’esthétique brésilienne, reconnue pour ses teintes éclatantes et son atmosphère festive. Undiz propose ainsi des pièces qui marient confort et tendance, destinées à accompagner aussi bien les moments de soutien sportif que les instants de loisir.

Destinée à un public large, la collection se veut accessible aux supportrices comme aux passionnées de mode à la recherche d’un vestiaire estival pratique. Les créations mises en avant privilégient des coupes décontractées et des matières légères, avec une palette de couleurs dominée par le jaune solaire et le vert intense, deux tonalités emblématiques liées à l’image du Brésil.

Un positionnement entre sport et lifestyle

L’intérêt d’Undiz pour ce registre s’inscrit dans une tendance actuelle où le prêt-à-porter mêle codes sportifs et usage quotidien. La capsule développée par la marque traduit cette hybridation : des silhouettes adaptées pour regarder un match entre amis, pour une journée à la plage ou pour composer un look de vacances minimaliste et confortable.

Dans la communication autour de la collection, l’accent est mis sur l’idée d’une garde-robe estivale qui respire l’optimisme et la légèreté. Les pièces jouent sur les contrastes entre couleurs vitaminées et formes relax, afin d’offrir une alternative aux tenues sportives strictes tout en conservant une référence visuelle au monde du football et à l’ambiance des rencontres internationales.

Au-delà du simple choix chromatique, l’esthétique empruntée au Brésil comprend des références à des imprimés ensoleillés et à une atmosphère de plage, évoquées dans le visuel et la narration de la collection. Ces éléments contribuent à créer un registre visuel immédiatement identifiable, destiné à susciter une connivence avec les consommateurs cherchant des looks qui reflètent la ferveur et la convivialité associées aux grands événements sportifs.

La ligne d’Undiz est présentée comme une réponse aux attentes actuelles en matière de confort et de praticité : matières agréables à porter, coupes faciles à vivre et capacité d’adaptation aux différents moments de la journée pendant la saison estivale.

À travers cette capsule, la marque affirme vouloir retranscrire l’ambiance festive liée aux grandes compétitions de football, en proposant des pièces qui évoquent l’énergie des supporters, la convivialité des soirées de match et l’insouciance des vacances d’été.